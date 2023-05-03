Motosiklet otomobille yarışıyor

AYSEL YÜCEL

Türkiye’de motosiklet satışları hızlandı. İlk çeyrekte yüzde 200’ün üzerinde artan satışların, yılsonunda ilk kez 500 bin adeti geçmesi bekleniyor. Böylece tüm zamanların satış rekoru kırılmış olacak. Rekor satışlar, yabancı

markaların Türkiye’de üretim yapma iştahını da artırıyor. Motosiklet pazarında son olarak mart ayı verileri açıklanmıştı. Nisan ayı verilerinin de önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor. TÜİK verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı, geçen yılın mart ayına göre yüzde 206,3 oranında artarak 77 bin 159 adet oldu. Sektörün en hızlı büyüdüğü alan ise elektrikli 50cc motosiklet segmenti oldu. Bu segmentte

satışlar mart ayında yüzde 247 artış gösterdi. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtlarda yüzde 40,2 oranıyla motosiklet ilk sırada yer aldı. Böylece Ocak-Mart döneminde motosiklet satışları yüzde 214 artarak 154.5 bin adete ulaştı.

Nisan ayında da pazarın oldukça hareketli olduğunu belirten Motosiklet

Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, sektör olarak yılsonu hedeflerinin 500-550 bin adet arasında bir satış adetine ulaşmak olduğunu ifade etti. Bu rakama ulaşılması durumunda, motosiklet satışları ilk kez yarım milyon adeti geçmiş olacak.

Yatırım için harekete geçtiler

Hızlı büyüyen motosiklet pazarının sektörde yatırım iştahını da artırdığını

vurgulayan Başarı Erbaş, bazı distribütör firmaların, motosiklet üretimi için girişimlere bulunmaya başladığını açıkladı. Erbaş, “Bunun gerçekleşmesi için önümüzde hiçbir engel yok. Üstelik çok iyi yatırım teşvik programları mevcut. Yatırım yapmak isteyen firmalar bu teşviklerden çok kolaylıkla yararlanabilmesi için büyük çaba sarfediliyor, safediyoruz. Biz de MOTED olarak her yatırımcıya en uygun yatırım teşviğin almalarının sağlamak için

çaba sarfediyoruz” dedi.

Hedef; Türkiye’yi üretim üssü yapmak

MOTED Başkanı Başarı Erbaş, hedefl erinin Türkiye’yi motosiklet üretim üssü yapmak olduğunu söyledi. Erbaş, “Motosiklet kültürü ve motosiklet üretimini destekliyoruz. Yakın bir gelecekte yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya başlayacağız. Hali hazırda Noterler Birliği ile başlatılan Artes

sistemi sayesinde kayıt dışı motosiklet satışlarını engelledik. Aynı zamanda Euro 5’in altında motosikletlerin satışları da aynı sistemle engellenmiş oldu. Avrasya tünelinden motosikletlerin geçmesi, katil bariyerlerin düzenlemeleri gibi birçok projeyi ilgili bakanlıklarla hayata geçirdik. Bunun dışında yakında

beklediğimiz 125cc’ye kadar B sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanımı, kuryeciliğin meslek haline getirilmesi, hurda teşvikleri gibi beklentilerimizin

yanı sıra ÖTV düzenlemesiyle 250cc'ye kadar yüzde 8 olan ÖTV baremini 500cc’ye çıkartılması, daha homojen bir pazarın oluşturulmasının sağlanması belli başlı çalıştay çıktılarımız arasında yer alıyor. Bu gelişmeler sektörün önünü açacak ve Türkiye yakın bir gelecekte motosiklet üretim üstüne dönüşmesi sağlayacak” diye konuştu.

Erbaş, bu yatırımların doğal olarak yan sanayi üretimi de geliştireceğine

dikkat çekerek, yaklaşık 100 bin ilave istihdam yaratabilecek bir potansiyel doğuracağına işaret etti.

Otomobil ile makas kapanıyor

Türkiye’de motosiklet ile otomobil satışları arasındaki makas da hızla

kapanıyor. Yüksek enfl asyon ve kurdaki yükseliş nedeniyle Türkiye’de

otomobile erişim giderek zorlaşırken, daha ulaşılabilir bir mobilite aracı olan motosiklete talep hızlandı. Yakıt fiyatlarındaki artış da otomobil kullanıcılarını alternatif arayışına yöneltince, motosiklet pazarı gaza bastı. 2022 yılında otomobil satışları 595 bin adetle yıllık bazda yatay seyrederken, motosiklet satışları ise bu dönemde yüzde 60’ın üzerinde artarak 415,5 bin

adete ulaşmıştı. Mart ayında da trafiği kaydı yapılan araç sayısı otomobile

geçerek toplam taşıt araçları satışlarından yüzde 40,2 pay aldı ve ilk sırada yer aldı. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, 2024- 2025 yıllarında otomobil satışlarının önüne geçmeyi hedefl ediklerini ifade etti.