Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti



Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.K.Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Tınas’a (56) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tınas ile motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Silifke Gazipaşa İlkokulu’nda öğretmen olduğu öğrenilen Gülşen Tınas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.