  3. Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Mersin’in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen, bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.K.Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Tınas’a (56) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tınas ile motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Silifke Gazipaşa İlkokulu’nda öğretmen olduğu öğrenilen Gülşen Tınas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

