Mourinho yedi-içti milyonluk İstanbul faturası Fenerbahçeye kaldı!

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun İstanbul Four Seasons’ta geçirdiği 16 ayın sonunda ortaya çıkan 656 bin sterlinlik dev fatura Fenerbahçe’ye kaldı.

İngiliz Daily Mail’in haberine göre Jose Mourinho, İstanbul Boğazı’ndaki Four Seasons Hotel’de 16 ay boyunca kaldı ve bu sürecin maliyeti 656 bin sterline dayandı. Haberde, Mourinho’nun bir ev kiralamayı reddettiği, tüm süreci lüks otelde geçirmeyi tercih ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe macerası kısa sürdü, fatura kaldı

2024’te Roma’dan ayrılıp Fenerbahçe’de göreve başlayan Mourinho, 2025-26 sezonunun daha altıncı haftasında gönderildi. Ancak geride, kimin ödeyeceği belirsiz bir otel faturası kaldı. Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın açıklamasına göre toplam maliyet 36,5 milyon TL’ye ulaştı.

Mourinho’nun masraftan kaçmadı!

Teknik adamın oteldeki favori menüsünün tavuk çorbası, margherita pizza, dondurma ve maden suyu olduğu öğrenildi. Ancak Daily Mail, “mütevazı bir menünün bile böyle bir faturayı engellemeye yetmediğini” ima etti.

Manchester’daki alışkanlık yeniden sahnede

Haberde, Mourinho’nun Manchester United döneminde 895 gün boyunca Lowry Hotel’de kalarak kulübe 537 bin sterlinlik bir fatura çıkardığı hatırlatıldı. İngiliz basınına göre İstanbul’daki tablo, teknik adamın otel tercihlerini “bir alışkanlık” haline getirdiğini yeniden gösterdi.