MS ilacı çağrısı: Geri ödemeye alınması bir an önce sağlanmalı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 6 bin Multipl Skleroz (MS) hastasının kullandığı ve muadili olmayan ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme kapsamından çıkarılmasına ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Demir, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Bir sinir sistemi hastalığı olan ve kendisini yürümede bozukluk, görme kaybı, konuşma bozuklukları gibi ataklarla gösteren Multipl Skleroz (MS) hastalığı, kronik olmasına karşın uygun tedavilerle kontrol altında tutulabilir. Türkiye’de yaklaşık 80 bin MS hastasının bulunduğu bilinirken MS hastaları için son derece önemli ve etkili bir tedavi seçeneği olan Ocrevus adlı ilacı ise yaklaşık 6 bin hasta kullanmaktadır. Ancak 6 ayda bir serumla iki doz verilen ve 6 bin insan için hayati öneme sahip Ocrevus adlı ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödemesi durdurulmuştur. Muadili olmayan ilaca 31 Mayıs’tan beri hastalar ulaşamamakta, eczaneler ödeme listesinde görünmediği için ilacı verememektedirler. Bu, Anayasa’nın 56. maddesine açıkça aykırı bir durumdur. İlgili ilacın SGK tarafından geri ödemesinin durdurulma nedeninin 'SGK ile ilaç firması arasında yaşanan anlaşmazlık olduğu iddiası' doğruysa oldukça vahim bir durumdur. Söz konusu ilacın SGK tarafından geri ödemeye alınması bir an önce sağlanmalı ve hastaların mağduriyeti giderilmelidir.” (ANKA)