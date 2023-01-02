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MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.