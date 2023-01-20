MSB: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Öncüpınar Hudut Karakolu bölgesine teröristlerce yapılan roketatar saldırısına, destek atış vasıtalarıyla verilen karşılıkta 11 töröristin öldürüldüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda hasar zaiyat meydana gelmediği açıklandı. Anında karşılık verilen saldırıda 11 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde;
"PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu.
Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! "