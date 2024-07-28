MSB duyurdu: 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Asos, Hakurk Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde yapılan operasyonlar 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"