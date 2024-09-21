MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine 17 ve 18 Eylül'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği kaydedildi.