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MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine 17 ve 18 Eylül'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği kaydedildi.

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