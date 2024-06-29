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MSB: 5'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 7 kişi, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

Haber Merkezi
İHA
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MSB: 5'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
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MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü ifade edilerek, şu sözlere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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