MSB: 5'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 7 kişi, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.
İHA
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MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü ifade edilerek, şu sözlere yer verildi:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."