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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Son dakika: Millî Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında sözleşmeli er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Millî Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında sözleşmeli er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından duyurdu

Mili Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur" ifadelerine yer verdi.

 

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