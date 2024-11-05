  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Takip Et

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz’ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Takip Et

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldıNetanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldıDünya

 

İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeliİstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeliGündem

 

Gündem
İmamoğlu parti liderleri turunu tamamladı! "Oluşacak metni, TBMM Başkanı'na sunacağım"
İmamoğlu parti liderleri turunu tamamladı
Meclis'te tansiyon yükseldi: Grup başkanvekilleri arasında 'kayyum' tartışması!
Meclis'te tansiyon yükseldi: Grup başkanvekilleri arasında 'kayyum' tartışması!
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Esenyurt'ta demokrasi mücadelesini devam ettiriyoruz
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Esenyurt'ta demokrasi mücadelesini devam ettiriyoruz
İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli
İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli
Valilik duyurdu: Van'da gösteri ve yürüyüşlere yasak getirildi
Valilik duyurdu: Van'da gösteri ve yürüyüşlere yasak getirildi
Saadet Partisi YİK, genel başkanlık için destekleyeceği adayı açıkladı
Saadet Partisi YİK, genel başkanlık için destekleyeceği adayı açıkladı