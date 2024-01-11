MSB acı haberi duyurdu: Bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin açıklamasında "Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.