MSB acı haberi duyurdu: Görev sırasında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, görev esnasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Coşkun'un, dün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki görevi esnasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasının ardından şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Güler'in mesajında, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi.