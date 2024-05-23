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MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Vedat ZORBA, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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