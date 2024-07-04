MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu, temas esnasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Uzman Çavuş Acar'ın Konya'daki ailesine acı haber verildi

Ereğli ilçesi Camii Mahallesi 93294. Sokak'ta yaşayan baba Cevat (69) ve anne Yüksel Acar'a (72) şehadet haberini, kaymakam vekili Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy ve askeri yetkililer verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziye ziyaretinde bulundu.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin yarın Ulu Cami'de cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.