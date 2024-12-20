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MSB açıkladı: 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi
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MSB açıkladı: 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Zap’ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

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