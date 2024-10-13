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MSB açıkladı: Bir mağara daha teröristlerden temizlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu alanında, teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanılan bir mağaranın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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MSB açıkladı: Bir mağara daha teröristlerden temizlendi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda, teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiği belirtildi.

Ele geçirilenler

Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde ele geçirilen çok sayıda silah ve malzemenin kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ele geçirilenler şöyle sıralandı:

"RPG-7 tanksavar silahı, AT-4 tanksavar silahı, 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 6 el bombası, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 sevk fişeği, Yaesu telsiz, 2 dinleme cihazı, 2 hilti, fotoğraf makinesi, 2 Kindle, güç kaynağı, 2 jeneratör, 2 termal silah dürbünü, lazer mesafe ölçme cihazı, dürbün, çeşitli silahlara ait mühimmat ve şarjörler."

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