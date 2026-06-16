MSB açıkladı: İtalya'ya ait SAMP-T hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırılacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi’nin Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırılacağını açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, NATO Daimi Savunma Planı çerçevesinde müttefik ülkeler arasındaki savunma ve caydırıcılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da konuşlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.