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MSB açıkladı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

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MSB açıkladı: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşına ulaşıldı
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MSB’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidin ailesine şehadet haberi verildi

Düzceli şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın şehadet haberi, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik tarafından anne Döndü ve baba Ramazan Bazna’ya iletildi.

Düzce Belediyesi ekipleri de Mustafa Bazna’nın ailesinin bulunduğu sokağı Türk bayrakları ile donattı.

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