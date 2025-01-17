  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 29 terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 29 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 29 terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandıAilesinden 5 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandıGündem
Bakanlık o markaları açıkladı: Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!Bakanlık o markaları açıkladı: Mantı, köfte ve kebap yapımında sakatat kullanımı tespit edildi!Ekonomi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 10 organize suç örgüt çökertildi, 66 kişi gözaltındaBakan Yerlikaya açıkladı: 10 organize suç örgüt çökertildi, 66 kişi gözaltındaGündem
Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri kullanmayın!Ticaret Bakanlığı uyardı, piyasadan toplatılıyor: Bu ürünleri kullanmayın!Ekonomi

 

 

Gündem
Temettü hisseleri nasıl seçilmeli?
Temettü hisseleri nasıl seçilmeli?
CHP İstanbul İl Başkanı: Beşiktaş'ta CHP'li meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecek
CHP İstanbul İl Başkanı: Beşiktaş'ta CHP'li meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecek
Çevre Bakanlığı'ndan BUSKİ'ye 3 milyon TL para cezası
Çevre Bakanlığı'ndan BUSKİ'ye 3 milyon TL para cezası
SON DAKİKA... Kâbus sürüyor: İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 37'ye yükseldi
Kâbus sürüyor: Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
Ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı
Ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı