MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 29 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Ayrıca, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
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