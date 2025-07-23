MSB açıkladı: Suriye yönetimi tarafından Türkiye'den resmi destek talep edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısı bu hafta IDEF'te gerçekleşti. Toplantıda, Suriye'nin güneyinde yaşanan gelişmeler gündemdeydi.

Resmi destek talep edildi

Toplantıda, Suriye'nin güneyinde yaşanan gelişmelere yer verildi. MSB kaynakları, Suriye'nin terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edildiğine dikkat çekti.

MSB kaynakları, ayrıca "Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine de yer verdi.

"MSB olarak Suriye hükümeti ile yakın iş birliği içinde çalışmaktayız"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"İsrail'in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırılar, özellikle güneydeki Süveyda bölgesinde Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırmıştır.

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarın sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi yönündeki kararlı duruşunu sürdürmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin yeni hükümetiyle yakın bir iş birliği içinde çalışmaktayız.

Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir."

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunması"

Bakanlık kaynakları, terör örgütü SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunmasının ülkemiz ve bölge istikrarı için olmazsa olmaz olduğunu daha önce defalarca ifade etmiştik.

Bu kapsamda, 10 Mart tarihinde Suriye Hükümeti ve SDG terör örgütü arasında üzerine uzlaşı sağlanan hususların sahadaki yansımalarının bir an önce görülmesi söz konusu istikrara katkı sağlayacaktır. Terör örgütü SDG, Şam hükümetiyle yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır. Konuya yönelik gelişmeler ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip edilmektedir."

Eurofighter Typhoon mutabakat zaptının imzalanması

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında sözlerine şöyle devam etti:

"Savunma sanayimizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerin dünya çapında tanıtılmasına önemli katkılar sağlayan,

Savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayi alanlarında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olan ve,

Dünyanın en etkin savunma fuarları arasında seçkin bir konumda bulunan IDEF 2025’in savunma sanayimize değerli katkılar sağlayacağına inanıyor, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz.

50 ülkeden bin 400’ün üzerinde katılımcı firma; 99 ülke ve uluslararası kuruluştan 120 binin üzerinde ziyaretçi ile 113’ü üst düzey olmak üzere 219 heyete mensup 937 heyet üyesinin katılım sağladığı fuarda;

Yerli ve millî savunma sanayimizin ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri tüm dünyaya tanıtılmakta,

Deniz, hava ve kara sistemleri, askerî teçhizat, güvenlik ekipmanları, silah, mühimmat ve savunma elektroniği gibi 1.100’ü ilk kez olmak üzere 5 binden fazla ürün sergilenmektedir.

Diğer yandan 22 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen IDEF 2025’in açılış törenine katılan Sayın Bakanımız, fuar kapsamında; katılımcı ülkelerin başta Savunma Bakanları olmak üzere üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek savunma sanayii, askerî eğitim ve iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Bu çerçevede;

Dün (22 Temmuz) Azerbaycan, Belçika, Senegal, Slovenya ve Kongo Savunma Bakanlarının yanı sıra Pakistan Genelkurmay Başkanı, Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı ve Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüşen Sayın Bakanımız,

Aynı gün Azerbaycan Savunma Bakanı ile 'Karşılıklı Askerî Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamıştır.

Sayın Bakanımız bugün de (23 Temmuz) Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile bir araya gelerek ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptını imzalamıştır.

Savunma sanayi - envantere giren yeni silah sistemleri

Yerli ve millî savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında ise;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 mm Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.

İstanbul Tersanesi Komutanlığımız ve BMC Power AŞ iş birliği ile geliştirilen montaj, entegrasyon ve testleri İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başarıyla tamamlanan yerli ve millî motor Levent, 18 Temmuz’da hizmete alınmıştır.

Dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği 'Stevie Awards for Great Employers' kapsamında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 ödül kazanan Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizi ve çalışanlarını tebrik ediyoruz.

4 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için görev ve faaliyetlerine kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde;

4 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,

Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir.

Hudut güvenliği

Zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca;

207 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 959 olmuştur.

Hafta içerisinde engellenen 638 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 43 bin 630’a ulaşmıştır.

Suriye Harekât Alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 212’si Tel Rıfat, 286’sı Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 498 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.

21 Temmuz’da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında;

Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası’nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botu bıraktığı tespit edilmiş,

Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.

Bölgesel ve küresel barış ve istikara katkılar

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında üstlendiği sorumluluklarla, küresel güvenliğe yapıcı katkılar sağlamaya devam etmektedir.

51 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türkü’ne yönelik insanlık dışı katliamlara son verilmiş ve Ada’ya barış, güven ve huzur getirilmiştir.

Bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51’inci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu ömürler diliyoruz.

Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri kapsamında;

19-21 Temmuz tarihleri arasında, TCG I.İnönü, TCG İmbat, TCG Sancaktar ve TCG Bandırma gemilerimiz tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne liman ziyaretleri,

20 Temmuz’da muharip uçak geçişi ile SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu yapılmıştır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan eylemleri, sadece Filistin halkını değil, tüm bölgeyi derin bir istikrarsızlığa sürüklemektedir. İsrail yönetiminin Gazze’ye yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırıları; sivilleri, özellikle de kadın ve çocukları hedef almakta, temel insani değerleri ve uluslararası normları ağır şekilde ihlal etmektedir.

İnsani yardımların engellenmesi, temel yaşam ihtiyaçlarına erişimin kısıtlanması ve sivil altyapının sistematik şekilde tahrip edilmesi, Gazze’deki dramı insani bir felakete dönüştürmüş durumdadır. Bu tablo, yalnızca bölge halkının değil, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır.

Bu kapsamda, uluslararası toplumu daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için hızlı bir şekilde sorumluluk almaya, güçlü ve ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.

Sayın Bakanımız hafta içerisinde ayrıca;

17 Temmuz’da Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Fransa Genelkurmay Başkanı’nı kabul etmiş,

18 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Millî Savunma Üniversitemizde gerçekleştirilen “14'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi” ile '7’nci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi' mezuniyet törenlerine katılmış, ardından Komuta Kademesi, Bakan Yardımcılarımız ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörümüz ile birlikte İstanbul’daki Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezini ziyaret etmiştir.

19-20 Temmuz tarihlerinde Mutlu Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve resmî temaslarda bulunmak üzere beraberinde Komuta Kademesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Sayın Bakanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı ile görüşmüş ve yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen resepsiyona katılmıştır.

28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan, Kıbrıs Şehit ve Gazi Derneklerinin değerli üyeleriyle bir araya gelen Sayın Bakanımız, Mutlu Barış Harekâtı’nın yıl dönümü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine iştirak etmiş, 21 Temmuz’da, Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı’nı kabul etmiştir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen;

Fransa Genelkurmay Başkanı ile 17 Temmuz’da, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı ile 21 Temmuz’da ikili ve heyetler arası görüşmeler yapmıştır.

Eğitim - tatbikat faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir.

Bu çerçevede;

Fiilî Hava İndirme Safhası 21-23 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirilen ve ABD Avrupa ve Afrika Ordusu Komutanlığınca koordine edilen Agile Spirit 2025 Tatbikatı’nın fiilî arazi ve bilgisayar destekli komuta yeri safhaları 25 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Tiflis/Gürcistan’da icra edilecek,

13 Temmuz’da Birleşik Krallık’ta başlayan ve katılım sağladığımız Apollo Storm Özel Kuvvet Sertifikasyon Tatbikatı 27 Temmuz’da sona erecektir.

27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Karaçi/Pakistan’da 'Türkiye-Pakistan Deniz Kuvvetleri İkili Amfibi Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır.

Diğer yandan 21-25 Temmuz tarihleri arasında;

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Palinuro gemisi tarafından Aksaz’a,

Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru Provence gemisi tarafından Antalya’ya liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) görevi kapsamında; Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma gemisi tarafından 22-25 Temmuz,

Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu (Gikulesku) ve Balescu gemileri tarafından 23-25 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyaretleri yapılmaktadır.

Öğrenci ve personel temini faaliyetleri

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

Millî Savunma Üniversitesi '2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri' 29 Temmuz’a kadar devam edecek,

'Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini' başvuruları bugün (23 Temmuz) sona erecek,

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini” başvuruları ise 27 Temmuz’da tamamlanacaktır.

Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 itibarıyla e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir.

Sonuç olarak yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekât kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

Her türlü tehdidi kararlılıkla bertaraf etmeye,

Kara, deniz ve hava unsurlarıyla milletimizin güvenliğini sağlamaya,

Ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya kararlılıkla devam edecektir."