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MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerinde terör operasyonları devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler operasyonlarda etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 4 PKK’lı terörist belirlendi. Teröristler, operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor.” denildi.