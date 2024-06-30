MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerinde terör operasyonları devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler operasyonlarda etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 4 PKK’lı terörist belirlendi. Teröristler, operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor.” denildi.