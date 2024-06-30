MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerinde terör operasyonları devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristler operasyonlarda etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 4 PKK’lı terörist belirlendi. Teröristler, operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor.” denildi.
Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz… pic.twitter.com/03pgjcnDD0