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MSB Bakanı Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul etti.

Haber Merkezi
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MSB Bakanı Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti" denildi. 

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