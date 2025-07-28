MSB Bakanı Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti" denildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul etti.#MillîSavunmaBakanlığı#YaşarGüler pic.twitter.com/zdFgQheGXx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2025