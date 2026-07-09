MSB, bedelli askerlik ücretini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Zeki Aktürk, açıklamasında, 2026 yılının ikinci altı ayı geçerli olan bedelli askerlik ücretini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlandığını anımsatan Aktürk, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur" dedi.

Aktürk, "7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" ifadelerini kullandı.