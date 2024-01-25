Kayseri'den kalkan eğitim uçağı acil iniş yaptı
MSB, Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 tipi uçağın teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu. Uçakta hafif hasar meydana gelirken, pilotların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir." denildi.