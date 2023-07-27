MSB: Bu yıl 892 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Albay Zeki Aktürk, terör operasyonları, NATO temasları, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Tahıl Koridoru’nun güncel durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerinin bu dönemde icra edildiğini belirten Albay Aktürk, “Kahraman ordumuz, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini her geçen gün artan bir şiddet ve tempoda, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla, proaktif bir yaklaşımla kesintisiz bir şekilde ve sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44’ü son bir haftada olmak üzere 892 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 235 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Albay Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

“Mehmetçiğin büyük bir kahramanlıkla ve olağanüstü gayretle yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiği başarılı operasyonlarla çok sayıda sözde elebaşı etkisiz hale getirilirken, yine büyük miktarda silah, mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilmiş, tespit edilen birçok mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Böylelikle hareket kabiliyeti bitme noktasına gelen terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur, vurulmaya da devam edilmektedir.”

“Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalanmıştır”

Sınır güvenliği için hudutlarda alınan ilave ve etkin tedbirlere dikkati çeken Albay Aktürk, “Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 20’si teröristtir. 2 bin 900 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 258’e, bunlardan FETÖ mensubu olanların sayısı 216’ya, toplam terörist sayısı ise 326’ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 128 bin 812 olmuştur.” diye konuştu.

Albay Aktürk ayrıca bu hafta içerisinde İran sınırında hudut birlikleri tarafından Van İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyeti sonucu 2 bin 90 kilogram, yine aynı gün bir diğer olayda ise İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi ile birlikte yaklaşık 33 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi. Böylelikle yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 492 kilogram uyuşturucu, bin 51 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 23 adet muhtelif silah ele geçirilmiş oldu.

“Bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 81”

Suriye harekat bölgelerinde teröristlerce gerçekleştirilen taciz ateşlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Albay Aktürk, “Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim son bir haftada harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 30 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak’tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 81 olurken, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 661’e ulaşmıştır” açıklamasında bulundu.

Tahıl koridoru

Tahıl Koridoru’nun tekrar devreye girmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Albay Aktürk, “Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi’nin devamına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca Karadeniz’in rekabet alanına dönüşmemesi, mevcut hassas güvenlik dengesinin ‘bölgesel sahiplik’ ilkesi çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Albay Aktürk, ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Yunan mevkidaşı ile görüştüğünü bildirerek, “Bakanımız, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüşerek 25 Temmuz günü Eğriboz Adası’nda düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletmiş ve Yunanistan’daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduğumuzu belirtmiştir.” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayii alanındaki gelişmeleri aktaran Albay Aktürk, “Tamamıyla yerli ve milli imkanlar ile geliştirilmiş, dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı dip mayını olmaya aday uçaktan atılabilir güdümlü akıllı dip mayını (UÇA), gemi platformlarının başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanmasını sağlayacak Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) ve topçu mühimmatı için tapa güdüm kiti ile vuruş hassasiyetinin artırılması, geliştirilmesi amaçlanan Tapa Güdüm Kiti Arayüz Geliştirme ve Entegrasyon Projeleri hayata geçirilmiştir.” açıklamasında bulundu.

“4 uçak ve 40 helikopter ile orman yangını söndürme çalışmalarına katkı sağlandı”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini hatırlatan Albay Aktürk, “Son bir haftada Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 40 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman yangını söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 685 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir.” diye konuştu.