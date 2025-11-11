  1. Ekonomim
MSB: C130 Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C30 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağının düştüğünü duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi.

Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

C130 kargo uçağı

C130 kargo uçağı, TSK'nın personel taşımada kullandığı bir uçak olarak biliniyor. 7 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan uçağın yaklaşık 60 kişiye kadar personel taşıyabildiği belirtiliyor. 

TSK'ya ait 20 adet C130 askeri nakliye uçağı bulunuyor.

