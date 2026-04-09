MSB: Düşen C-130 uçağının teknik incelemesinde patlayıcı madde artığına rastlanmadı

Milli Savunma Bakanlığı, kasım ayında Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı kazasına ilişkin yürütülen incelemelere ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"(Düşen C-130 uçağına ilişkin) Uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir.

Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anina kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir.

Malzemelerde tespit edilen kırık-kesit analizlerinin raporlanması beklenmekte olup, gelinen aşamada kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı, ancak çekme testlerinde malzemelerin gevrek yorgunluk davranişı sergilediği tespit edilmiştir."