MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir gazetede "Herkül ile İlgili İlk Tespitler" başlığıyla yayımlanan haberin içeriğindeki hususların, devam eden inceleme kapsamında elde edilen sonuçlar olmadığını, tamamen kaynağı belli olmayan yoruma dayalı bilgiler olduğunu bildirdi.

MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düşen uçağın enkazında kaza kırım heyetinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Söz konusu haberde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, "'Herkül ile İlgili İlk Tespitler' başlığıyla yayınlanan haberin içeriğinde yer alan hususlar, devam eden inceleme kapsamında elde edilen sonuçlar değil, tamamen kaynağı belli olmayan yoruma dayalı bilgilerdir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kaza kırım heyetinin çalışmalarının titizlikle sürdüğü vurgulanarak, "Düşen uçağımızın enkazında kaza kırım heyetimizin çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda resmi açıklamalarımızın dışında yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

