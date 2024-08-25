MSB duyurdu! 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB yaptığı açıklamada;
MSB, Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.
Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5a3NZTWAQd