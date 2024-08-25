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MSB duyurdu! 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB yaptığı açıklamada;

MSB, Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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