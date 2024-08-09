  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB duyurdu! 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Takip Et

MSB duyurdu! 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB duyurdu! 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Takip Et

Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

Gündem
Türkiye ile Irak 4’üncü kez bir araya geliyor
Türkiye ile Irak 4’üncü kez bir araya geliyor
Diyanet bilişim şirketi kurdu: Coin satabilecek, sanal evren kurabilecek!
Diyanet bilişim şirketi kurdu: Coin satabilecek, sanal evren kurabilecek!
TEİS: MS, kanser, hormon, antibiyotik, ağrı kesici gibi birçok ilaçta sorun yaşanıyor
TEİS: MS, kanser, hormon, antibiyotik, ağrı kesici gibi birçok ilaçta sorun yaşanıyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını
13 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonu
13 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonu
Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama
Instagram ne zaman açılacak? Bakan'dan yeni açıklama