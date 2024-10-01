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MSB duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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