MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vr7PZiTSKb