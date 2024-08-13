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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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