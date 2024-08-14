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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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