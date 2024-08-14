MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8oxF0VirkZ