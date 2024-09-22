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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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