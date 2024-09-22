MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar… pic.twitter.com/pyTsIb4XZ4