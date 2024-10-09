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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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