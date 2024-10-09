MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2024
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/P5gqri27iQ