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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

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