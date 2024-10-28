MSB duyurdu: 23 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadelerine yer verildi.
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