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MSB duyurdu! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

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