MSB duyurdu! 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
Nefesimiz enselerinde! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/xEFqD8gV32