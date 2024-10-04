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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

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