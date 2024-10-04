MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye… pic.twitter.com/n3meV9dXQw