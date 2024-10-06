MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz… pic.twitter.com/ensSUAEe4o