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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi

Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!

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