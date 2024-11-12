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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.

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