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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG üyesi 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının karşılıksız kalmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 teröristi etkisiz hale getirdi."

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