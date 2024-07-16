MSB duyurdu: 4'ü terör örgütü üyesi 6 kişi sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü FETÖ, 1'i de DEAŞ mensubu 6 şüphelinin Suriye ve Yunanistan sınırında yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3'ü FETÖ, 1'i de DEAŞ mensubu 6 şüphelinin Suriye ve Yunanistan sınırında yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2024
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/FOhulLzYT1