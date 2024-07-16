MSB duyurdu: 4'ü terör örgütü üyesi 6 kişi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3'ü FETÖ, 1'i de DEAŞ mensubu 6 şüphelinin Suriye ve Yunanistan sınırında yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."