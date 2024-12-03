MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!