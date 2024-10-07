MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek!
Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla… pic.twitter.com/hTExOkDwPH