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MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek!

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