MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2024
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist… pic.twitter.com/1sXWKGCynf