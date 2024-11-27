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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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