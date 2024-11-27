MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;
Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar… pic.twitter.com/CWaQnleoSP