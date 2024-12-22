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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

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