MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"