MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2024
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle… pic.twitter.com/OEBZh0XTaY