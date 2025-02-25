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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'nin açıklamasına göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

Etkin ve kararlı!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!

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